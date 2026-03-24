Ціни на пальне 24 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 24 березня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 75,75 грн (+9 коп.) А-95 72,04 грн (+19 коп.) А-92 66,62 грн (+2 коп.) ДП 84,63 грн (+41 коп.) Газ 45,73 грн (+21 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 77,99 74,99 86,99 46,99 UPG 76,90 73,90 85,90 45,50 WOG 77,99 74,99 86,99 46,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 80,99 44,99 SOCAR 76,85 73,99 85,85 46,69 AMIC 71,94 68,99 85,88 44,76 БРСМ-Нафта 68,83 81,99 44,23

Нагадаємо, світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.