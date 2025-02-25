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Цены на топливо 25 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

АЗС
Актуальные цены на горючее 25 февраля 2025 года. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 25 февраля 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум: 60,20 грн (0 коп.);
  • Бензин А-95: 56,89 грн (0 коп.);
  • Бензин А-92: 54,09 грн (0 коп.);
  • Дизельное топливо: 55,29 грн (0 коп.);
  • Газ автомобильный: 36,97 грн (+2 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельное топливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобильный: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум: 57,96 грн;
  • Бензин А-95: 55,96 грн;
  • Бензин А-92: 53,99 грн;
  • Дизельное топливо: 54,49 грн;
  • Газ автомобильный: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельное топливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельное топливо: 54,78 грн;
  • Газ автомобильный: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,76 грн;
  • Дизельное топливо: 50,40 грн;
  • Газ автомобильный: 35,42 грн.

Ранее Delo.ua писало, что в последнюю неделю зимы украинские трейдеры ожидают оживления спроса на топливо со стороны аграриев, которые активизируют перевозку удобрений и начнут закупать дизельное топливо. Однако на рынке есть опасения, что вопреки активизации в оптовом сегменте спрос на АЗС останется слабым. В то же время, импортеры увеличивают поставки газа в страну, что в условиях низкого спроса приводит к дальнейшему снижению цен.

Автор:
Татьяна Бессараб