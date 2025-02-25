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Ціни на пальне 25 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 лютого 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
- Бензин А-95 преміум: 60,20 грн (0 коп.);
- Бензин А-95: 56,89 грн (0 коп.);
- Бензин А-92: 54,09 грн (0 коп.);
- Дизельне паливо: 55,29 грн (0 коп.);
- Газ автомобільний: 36,97 грн (+2 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,96 грн;
- Бензин А-95: 55,96 грн;
- Бензин А-92: 53,99 грн;
- Дизельне паливо: 54,49 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,78 грн;
- Газ автомобільний: 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,76 грн;
- Дизельне паливо: 50,40 грн;
- Газ автомобільний: 35,42 грн.
Раніше Delo.ua писало, що в останній тиждень зими українські трейдери, очікують на пожвавлення попиту на пальне з боку аграріїв, які активізують перевезення добрив та почнуть закуповувати дизельне пальне. Проте на ринку є побоювання, що всупереч активізації в гуртовому сегменті попит на АЗС залишиться слабким. Водночас імпортери збільшують постачання газу в країну, що в умовах низького попиту призводить до подальшого зниження цін.