Цены на топливо 25 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 25 мая 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|80,02 грн (+55 коп.)
|А-95
|75,79 грн (+22 коп.)
|А-92
|69,62 грн (+2 коп.)
|ДТ
|86,99 грн (-31 коп.)
|Газ
|47,03 грн (-35 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|UPG
|79,40
|77,40
|85,90
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|УКРНАФТА
|74,90
|76,90
|69,90
|86,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|88,76
|48,47
|AMIC
|77,57
|74,46
|86,46
|46,63
|БРСМ-Нафта
|72,40
|83,23
|45,28
Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.