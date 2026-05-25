Ціни на пальне 25 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 травня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|80,02 грн (+55 коп.)
|А-95
|75,79 грн (+22 коп.)
|А-92
|69,62 грн (+2 коп.)
|ДП
|86,99 грн (-31 коп.)
|Газ
|47,03 грн ( -35 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|UPG
|79,40
|77,40
|85,90
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|УКРНАФТА
|74,90
|76,90
|69,90
|86,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|88,76
|48,47
|AMIC
|77,57
|74,46
|86,46
|46,63
|БРСМ-Нафта
|72,40
|83,23
|45,28
Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.