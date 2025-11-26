- Категория
Цены на топливо 26 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 ноября 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,21 грн (-2 коп.)
|А-95
|58,54 грн (+1 коп.)
|А-92
|56,72 грн (-4 коп.)
|ДТ
|58,45 грн (+1 коп.)
|Газ
|35,05 грн (+5 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|34,95
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,70
|SOCAR
|63,56
|60,85
|60,70
|35,41
|AMIC
|61,62
|58,96
|56,99
|58,94
|34,65
|БРСМ-Нафта
|54,26
|54,17
|33,49
Ранее сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.