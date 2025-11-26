- Категорія
Ціни на пальне 26 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 26 листопада 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,21 грн (-2 коп.)
|А-95
|58,54 грн (+1 коп.)
|А-92
|56,72 грн (-4 коп.)
|ДП
|58,45 грн (+1 коп.)
|Газ
|35,05 грн (+5 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|34,95
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,70
|SOCAR
|63,56
|60,85
|60,70
|35,41
|AMIC
|61,62
|58,96
|56,99
|58,94
|34,65
|БРСМ-Нафта
|54,26
|54,17
|33,49
Раніше повідомлялося, що флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.