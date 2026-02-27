- Категория
Цены на топливо 27 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 27 февраля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|66,68 грн (0 коп.)
|А-95
|61,84 грн (+1коп.)
|А-92
|59,75 грн (0 коп.)
|ДТ
|61,60 грн (+5 коп.)
|Газ
|38,50 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|68,99
|65,99
|65,99
|39,99
|UPG
|64,90
|61,90
|61,90
|38,25
|WOG
|68,99
|65,99
|65,99
|39,98
|УКРНАФТА
|65,99
|62,99
|59,99
|62,99
|38,94
|SOCAR
|68,13
|64,99
|64,70
|39,41
|AMIC
|64,49
|61,88
|61,91
|37,85
|БРСМ-Нафта
|58,69
|57,40
|36,77
Напомним, цены на нефть в среду, 25 февраля, зафиксировались вблизи семимесячных максимумов из-за угрозы военного конфликта между США и Ираном, который может нарушить поставки сырья.