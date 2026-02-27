Ціни на пальне 27 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 27 лютого 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 66,68 грн (0 коп.) А-95 61,84 грн (+1коп.) А-92 59,75 грн (0 коп.) ДП 61,60 грн (+5 коп.) Газ 38,50 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 68,99 65,99 65,99 39,99 UPG 64,90 61,90 61,90 38,25 WOG 68,99 65,99 65,99 39,98 УКРНАФТА 65,99 62,99 59,99 62,99 38,94 SOCAR 68,13 64,99 64,70 39,41 AMIC 64,49 61,88 61,91 37,85 БРСМ-Нафта 58,69 57,40 36,77

Нагадаємо, ціни на нафту у середу, 25 лютого, зафіксувалися поблизу семимісячних максимумів через загрозу військового конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання сировини.