Ціни на пальне 27 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 27 лютого 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|66,68 грн (0 коп.)
|А-95
|61,84 грн (+1коп.)
|А-92
|59,75 грн (0 коп.)
|ДП
|61,60 грн (+5 коп.)
|Газ
|38,50 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|68,99
|65,99
|65,99
|39,99
|UPG
|64,90
|61,90
|61,90
|38,25
|WOG
|68,99
|65,99
|65,99
|39,98
|УКРНАФТА
|65,99
|62,99
|59,99
|62,99
|38,94
|SOCAR
|68,13
|64,99
|64,70
|39,41
|AMIC
|64,49
|61,88
|61,91
|37,85
|БРСМ-Нафта
|58,69
|57,40
|36,77
Нагадаємо, ціни на нафту у середу, 25 лютого, зафіксувалися поблизу семимісячних максимумів через загрозу військового конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання сировини.