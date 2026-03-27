- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 27 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 27 марта 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|74,89 грн (-54 коп.)
|А-95
|71,73 грн (-12 коп.)
|А-92
|66,58 грн (-5 коп.)
|ДТ
|84,67 грн (+12 коп.)
|Газ
|45,91 грн (+13 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|86,99
|46,99
|UPG
|74,90
|71,90
|84,90
|45,50
|WOG
|77,99
|74,99
|86,99
|46,98
|УКРНАФТА
|68,99
|68,99
|65,99
|81,99
|45,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|85,85
|46,69
|AMIC
|71,90
|68,94
|85,10
|45,22
|БРСМ-Нафта
|68,85
|81,99
|44,30
Напомним, мировые цены на нефть снижаются по итогам недели. Главным фактором стал жест Вашингтона: президент США Дональд Трамп объявил паузу в атаках на энергетические объекты Ирана на 10 дней.