Ціни на пальне 27 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 27 березня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|74,89 грн (-54 коп.)
|А-95
|71,73 грн (-12 коп.)
|А-92
|66,58 грн (-5 коп.)
|ДП
|84,67 грн (+12 коп.)
|Газ
|45,91 грн (+13 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|86,99
|46,99
|UPG
|74,90
|71,90
|84,90
|45,50
|WOG
|77,99
|74,99
|86,99
|46,98
|УКРНАФТА
|68,99
|68,99
|65,99
|81,99
|45,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|85,85
|46,69
|AMIC
|71,90
|68,94
|85,10
|45,22
|БРСМ-Нафта
|68,85
|81,99
|44,30
Нагадаємо, світові ціни на нафту знижуються за підсумками тижня. Головним чинником став жест Вашингтона: президент США Дональд Трамп оголосив паузу в атаках на енергетичні об'єкти Ірану на 10 днів.