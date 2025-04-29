Цены на топливо 29 апреля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 29 апреля 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,63 грн (+3 коп.) А-95 54,81 грн (+6 коп.) А-92 52,59 грн (+6 коп.) ДТ 53,54 грн (+1 коп.) Газ 35,32 грн (+0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,67 54,20 34,90 БРСМ-Нафта 51,46 49,41 33,84

Напомним, сегодня цены на нефть снизились, поскольку инвесторы пересмотрели свои прогнозы по росту спроса на энергоносители. Причиной стал экономический спад, вызванный продолжающейся торговой войной между США и Китаем.

О том, какими будут цены на АЗС в мае, разбирался журналист Delo.ua.