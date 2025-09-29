Цены на топливо 29 сентября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 29 сентября 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,27 грн (0 коп.) А-95 58,73 грн (+1 коп.) А-92 56,83 грн (0 коп.) ДТ 55,88 грн (+1 коп.) Газ 34,33 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,65 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,23 БРСМ-Нафта 54,02 50,66 32,58

Напомним, из-за атак дронов на российскую нефтяную инфраструктуру и угроза новых санкций против РФ нефтяные котировки подскочили до самых высоких значений с 1 августа. Но эксперты не считают, что турбулентность на нефтяном рынке отразится на украинском рынке. Более существенным будет влияние усиления украинских санкций на топливо из российской нефти, которые могут уже с 1 октября усложнить логистику поставок бензина и дизтоплива в Украину .