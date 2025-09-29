Ціни на пальне 29 вересня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 29 вересня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,27 грн (0 коп.) А-95 58,73 грн (+1 коп.) А-92 56,83 грн (0 коп.) ДП 55,88 грн (+1 коп.) Газ 34,33 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,65 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,23 БРСМ-Нафта 54,02 50,66 32,58

Нагадаємо, через атаки дронів на російську нафтову інфраструктуру та загроза нових санкцій проти РФ нафтові котирування підскочили до найвищих значень з 1 серпня. Але експерти не вважають, що турбулентність на нафтовому ринку позначиться на українському ринку. Суттєвішим буде вплив посилення українських санкцій на пальне з російської нафти, що можуть вже з 1 жовтня ускладнити логістику постачання бензину та дизпалива в Україну.