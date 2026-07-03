Цены на топливо 3 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 3 июля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 78,72 грн (-2 коп.) А-95 74,57 грн (-4 коп.) А-92 69,58 грн (0 коп.) ДТ 76,00 грн (-6 коп.) Газ 40,52 грн (-7 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 81,90 78,90 79,90 41,90 UPG 75,90 73,90 74,10 39,40 WOG 81,90 78,90 79,90 41,90 УКРНАФТА 76,90 73,90 69,90 74,90 39,40 SOCAR 80,76 77,90 79,76 41,47 AMIC 76,45 73,73 74,88 39,67 БРСМ-Нафта 70,58 71,24 38,71

Напомним, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.