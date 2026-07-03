- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 3 липня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 3 липня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|78,72 грн (-2 коп.)
|А-95
|74,57 грн (-4 коп.)
|А-92
|69,58 грн (0 коп.)
|ДП
|76,00 грн (-6 коп.)
|Газ
|40,52 грн (-7 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|UPG
|75,90
|73,90
|74,10
|39,40
|WOG
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|69,90
|74,90
|39,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|79,76
|41,47
|AMIC
|76,45
|73,73
|74,88
|39,67
|БРСМ-Нафта
|70,58
|71,24
|38,71
Нагадаємо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.