Цены на топливо 31 марта 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 31 марта 2025 года ( понедельник ), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 59,22 грн (0 коп.) А-95 55,66 грн (-1 коп.) А-92 52,62 грн (+1 коп.) ДТ 54,36 грн (-1 коп.) Газ 36,13 грн (-3 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,90 53,90 52,90 35,32 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 55,62 53,62 52,62 52,62 34,99 SOCAR 60,82 57,66 56,82 36,82 AMIC 58,66 56,15 54,54 35,89 БРСМ-Нафта 52,72 50,01 34,55

Напомним, в начале недели, 31 марта, мировые цены на нефть снизились, приближаясь к первому квартальному падению за последние два квартала. Это произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин в размере 25-50% для покупателей российской нефти, если Москва будет мешать его усилиям по прекращению войны в Украине.