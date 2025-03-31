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Ціни на пальне 31 березня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 31 березня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|59,22 грн (0 коп.)
|А-95
|55,66 грн (-1 коп.)
|А-92
|52,62 грн (+1 коп.)
|ДП
|54,36 грн (-1 коп.)
|Газ
|36,13 грн (-3 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|55,62
|53,62
|52,62
|52,62
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,54
|35,89
|БРСМ-Нафта
|52,72
|50,01
|34,55
Нагадаємо, на початку тижня, 31 березня, світові ціни на нафту знизилися, наближаючись до першого квартального падіння за останні два квартали. Це сталося на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе запровадження додаткових мит у розмірі 25-50% для покупців російської нафти, якщо Москва заважатиме його зусиллям щодо припинення війни в Україні.