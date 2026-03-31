Цены на топливо 31 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 31 марта 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|75,40 грн (-1 коп.)
|А-95
|71,71 грн (-2 коп.)
|А-92
|66,56 грн (0 коп.)
|ДТ
|85,39 грн (+16 коп.)
|Газ
|46,68 грн (+14 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|87,99
|47,99
|UPG
|74,90
|71,90
|84,90
|46,60
|WOG
|77,99
|74,99
|86,99
|47,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|81,99
|45,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|86,85
|47,84
|AMIC
|71,99
|68,88
|86,20
|45,81
|БРСМ-Нафта
|68,90
|82,99
|45,04
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.