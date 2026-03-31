Ціни на пальне 31 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 31 березня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|75,40 грн (-1 коп.)
|А-95
|71,71 грн (-2 коп.)
|А-92
|66,56 грн (0 коп.)
|ДП
|85,39 грн (+16 коп.)
|Газ
|46,68 грн (+14 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|87,99
|47,99
|UPG
|74,90
|71,90
|84,90
|46,60
|WOG
|77,99
|74,99
|86,99
|47,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|81,99
|45,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|86,85
|47,84
|AMIC
|71,99
|68,88
|86,20
|45,81
|БРСМ-Нафта
|68,90
|82,99
|45,04
Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.