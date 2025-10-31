- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 31 октября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 31 октября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,62 грн (0 коп.)
|А-95
|58,66 грн (-5 коп.)
|А-92
|56,90 грн (0 коп.)
|ДТ
|56,52 грн (+5 коп.)
|Газ
|34,46 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|59,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|59,99
|35,98
|УКРНАФТА
|58,99
|58,99
|56,99
|56,99
|34,49
|SOCAR
|63,49
|60,82
|58,66
|34,48
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|58,54
|33,20
|БРСМ-Нафта
|53,96
|51,28
|32,69
Напомним, экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.