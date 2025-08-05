Цены на топливо 5 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 5 августа 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,54 грн (0 коп.) А-95 58,95 грн (0 коп.) А-92 58,04 грн (-5 коп.) ДТ 56,06 грн (-1 коп.) Газ 34,45 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 58,49 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,99 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,83 55,78 33,08 БРСМ-Нафта 54,19 50,96 32,96

Напомним, Индия резко увеличила закупки американской нефти после угроз Трампа из-за сотрудничества с Россией. Крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Индии – Indian Oil Corporation (IOC) – приобрел не менее 5 миллионов баррелей сырой нефти из США и еще 2 миллиона баррелей из Объединенных Арабских Эмиратов.