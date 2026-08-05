Цены на топливо 5 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 5 августа 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 84,27 грн (-1 коп) А-95 81,27 грн (+2 коп.) А-92 77,94 грн (+5 коп.) ДТ 92,84 грн (0 коп.) Газ 43,68 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 85,90 82,90 93,90 43,90 UPG 81,90 79,90 90,90 42,90 WOG 85,90 83,50 93,80 44,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90 SOCAR 88,40 85,40 95,90 43,47 AMIC 82,99 79,99 92,20 42,87 БРСМ-Нафта 79,63 91,04 41,39