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Ціни на пальне 5 серпня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

азс
Ціни на пальне 5 серпня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95

Сьогодні, 5 серпня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 84,27 грн (-1 коп)
А-95 81,27 грн (+2 коп.)
А-92 77,94 грн (+5 коп.)
ДП 92,84 грн (0 коп.)
Газ 43,68 грн (+2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 85,90 82,90 93,90 43,90
UPG 81,90 79,90 90,90 42,90
WOG 85,90 83,50 93,80 44,50
УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90
SOCAR 88,40 85,40 95,90 43,47
AMIC 82,99 79,99 92,20 42,87
БРСМ-Нафта 79,63 91,04 41,39

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли та зафіксували найбільше місячне зростання з березня. Причиною цього стали заяви Ірану про те, що деякі танкери були змушені розвернутися в Ормузькій протоці. Експерти яких опитало Delo.ua розповіли, які фактори тиснуть на ринок і до чого готуватися українським споживачам у найближчі тижні.

Автор:
Тетяна Бесараб

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