Цены на топливо 5 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 5 декабря 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,17 грн (0 коп.) А-95 58,30 грн (-4 коп.) А-92 56,75 грн (0 коп.) ДТ 58,36 грн (-4 коп.) Газ 35,10 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 36,99 UPG 61,90 58,90 58,90 35,01 WOG 64,99 61,99 61,99 36,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 34,89 SOCAR 63,85 60,85 60,56 35,41 AMIC 61,66 58,96 58,99 34,82 БРСМ-Нафта 53,94 53,88 33,45

Напомним, сеть АЗС UPG планирует запустить в работу все арендованные АЗС, ранее принадлежавшие группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и работавшие под брендами "Авиас"/ANP до июля 2026 года. Об этом в интервью Delo.ua рассказал владелец сети UPG Владимир Петренко.