- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 5 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 5 грудня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,17 грн (0 коп.)
|А-95
|58,30 грн (-4 коп.)
|А-92
|56,75 грн (0 коп.)
|ДП
|58,36 грн (-4 коп.)
|Газ
|35,10 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|35,01
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,89
|SOCAR
|63,85
|60,85
|60,56
|35,41
|AMIC
|61,66
|58,96
|58,99
|34,82
|БРСМ-Нафта
|53,94
|53,88
|33,45
Нагадаємо, мережа АЗС UPG планує запустити в роботу усі орендовані АЗС, які раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і працювали під брендами "Авіас"/ANP, до липня 2026 року. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів власник мережі UPG Володимир Петренко.