Угорська компанія хоче купити активи підсанкційної російської компанії "Лукойл"

Угорська компанія MOL повідомила США про зацікавленість у придбанні міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл", що перебуває під санкціями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників агенства, "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil і Chevron, а також із близькосхідними інвесторами.

Міжнародний бізнес "Лукойлу" володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних заправних станцій у всьому світі.

Нафтогазова компанія MOL хотіла б придбати нафтопереробні заводи та заправні станції Лукойлу в Європі, а також частки у виробничих активах у Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.

Ще один співрозмовник Reuters зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорював плани компанії MOL із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі двох лідерів у листопаді. Тоді Угорщина отримала річне звільнення від санкцій США, щоб продовжувати використовувати російську нафту й газ.

Інтерес до іноземних активів "Лукойлу" зріс після того, як у листопаді Міністерство фінансів США надало компаніям дозвіл на початок переговорів. Потім відомство має схвалити будь-які укладені угоди.

Так, міжнародна холдингова компанія International Holding Company (IHC) з Абу-Дабі повідомила Міністерство фінансів США про свою зацікавленість у придбанні іноземних активів "Лукойлу".

Крім того, купівлею закордонних активів російської нафтової компанії "Лукойл" зацікавився колишній власник сайту Pornhub Бернд Бергмайр.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".

Про MOL

MOL – найбільший виробник вуглеводнів в Угорщині, що має майже 1,300 нафтових та газових свердловин. У 2024 році MOL забезпечував 47% вітчизняного видобутку нафти (майже 600 тис. тонн) та майже 90% вітчизняного видобутку природного газу (майже 1.5 млрд куб. м). Видобування нафти та газу MOL Group на даний час становить близько 39% від загального обсягу видобутку. У рамках свого міжнародного портфеля MOL Group має активи з розвідки та видобутку нафти та газу в дев'яти країнах, з яких вона веде видобуток у восьми країнах.

Зауважимо, у вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечила продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї.

Також MOL виявила нове родовище нафти поблизу Шомогісамсона на заході Угорщини.