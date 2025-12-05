Венгерская компания хочет купить активы подсанкционной российской компании "ЛУКойл"

Венгерская компания MOL сообщила США о заинтересованности в приобретении международных активов находящейся под санкциями российской нефтяной компании "ЛУКойл".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, "ЛУКойл" ведет переговоры с нефтяными гигантами Exxon Mobil и Chevron, а также с ближневосточными инвесторами.

Международный бизнес "Лукойла" владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ирака и Мексике, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру.

Нефтегазовая компания MOL хотела бы приобрести нефтеперерабатывающие заводы и заправочные станции ЛУКОЙЛа в Европе, а также доли в производственных активах в Казахстане и Азербайджане, сообщил один из трех источников.

Еще один собеседник Reuters отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсуждал планы компании MOL с президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи двух лидеров в ноябре. Тогда Венгрия получила годовое освобождение от санкций США, чтобы продолжать использовать российскую нефть и газ.

Интерес к иностранным активам "Лукойла" возрос после того, как в ноябре Министерство финансов США предоставило компаниям разрешение на начало переговоров. Затем ведомство должно одобрить какие-либо заключенные соглашения.

Так, международная холдинговая компания International Holding Company (IHC) из Абу-Даби сообщила Министерству финансов США о своей заинтересованности в приобретении иностранных активов "ЛУКОЙЛа ".

Кроме того, покупкой зарубежных активов российской нефтяной компании "ЛУКойл" заинтересовался бывший владелец сайта Pornhub Бернд Бергмайр.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".

О MOL

MOL – крупнейший производитель углеводородов в Венгрии, имеющий около 1,300 нефтяных и газовых скважин. В 2024 году MOL обеспечивал 47% отечественной добычи нефти (около 600 тыс. тонн) и почти 90% отечественной добычи природного газа (около 1.5 млрд куб. м). Добыча нефти и газа MOL Group в настоящее время составляет около 39% общего объема добычи. В рамках своего международного портфеля MOL Group имеет активы разведки и добычи нефти и газа в девяти странах, из которых она ведет добычу в восьми странах.

Заметим, в сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижение соглашения, которое обеспечило продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "ЛУКойл" нефтепроводом "Дружба" в Венгрию восстановилось по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее.

Также MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогиссамсона на западе Венгрии.