Цены на топливо 5 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 5 февраля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 65,23 грн (+3 коп.) А-95 60,73 грн (+1 коп.) А-92 58,81 грн (+0 коп.) ДП 60,26 грн (+0 коп.) Газ 38,36 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 66,99 63,99 63,99 39,99 UPG 63,90 60,90 60,90 38,21 WOG 66,99 63,99 63,99 39,98 УКРНАФТА 63,99 60,99 58,99 60,99 38,47 SOCAR 67,13 63,99 63,70 39,41 AMIC 63,74 61,04 61,07 38,13 БРСМ-Нафта 58,26 55,79 36,45

Напомним, цены на нефть в понедельник упали почти на 5%, что стало самым стремительным снижением за одну сессию за более чем шесть месяцев. Такую реакцию рынка вызвали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран ведет переговоры с Вашингтоном.