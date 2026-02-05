Запланована подія 2

Ціни на пальне 5 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

АЗС
Актуальні ціни на пальне 5 лютого 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.  

Сьогодні, 5 лютого 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 65,23 грн (+3 коп.)
А-95 60,73 грн (+1 коп.)
А-92 58,81 грн (+0 коп.)
ДП 60,26 грн (0 коп.)
Газ 38,36 грн (+2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 66,99 63,99 63,99 39,99
UPG 63,90 60,90 60,90 38,21
WOG 66,99 63,99 63,99 39,98
УКРНАФТА 63,99 60,99 58,99 60,99 38,47
SOCAR 67,13 63,99 63,70 39,41
AMIC 63,74 61,04 61,07 38,13
БРСМ-Нафта 58,26 55,79 36,45

Нагадаємо, ціни на нафту в понеділок впали майже на 5%, що стало найстрімкішим зниженням за одну сесію за понад шість місяців. Таку реакцію ринку спричинили заяви президента США Дональда Трампа про те, що Іран веде переговори з Вашингтоном.

Автор:
Світлана Манько