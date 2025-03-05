Цены на топливо 5 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 5 марта 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум: 60,19 грн (-1 коп.);

60,19 грн (-1 коп.); Бензин А-95: 56,88 грн (-2 коп.);

56,88 грн (-2 коп.); Бензин А-92: 54,07 грн (-2 коп.);

54,07 грн (-2 коп.); Дизельное топливо: 55,26 грн (-3 коп.);

55,26 грн (-3 коп.); Газ автомобильный: 36,96 грн (-1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;

61,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельное топливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобильный: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;

58,00 грн; Бензин А-95: 56,00 грн;

56,00 грн; Дизельное топливо: 55,00 грн;

55,00 грн; Газ автомобильный: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;

61,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельное топливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобильный: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум: 57,96 грн;

57,96 грн; Бензин А-95: 55,96 грн;

55,96 грн; Бензин А-92 : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Дизельное топливо: 54,49 грн;

54,49 грн; Газ автомобильный: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум: 61,32 грн;

61,32 грн; Бензин А-95: 59,49 грн;

59,49 грн; Дизельное топливо: 57,99 грн;

57,99 грн; Газ автомобильный: 37,99 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;

58,99 грн; Бензин А-95: 56,49 грн;

56,49 грн; Дизельное топливо: 54,83 грн;

54,83 грн; Газ автомобильный: 36,30 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95: 53,82 грн;

53,82 грн; Дизельное топливо: 50,40 грн;

50,40 грн; Газ автомобильный: 35,35 грн.

Напомним, цены на нефть продолжили падение во вторник, 4 марта, после сообщений о том, что ОПЕК+ (организация стран — экспортеров нефти и дополнительные нефтедобывающие страны) продолжит запланированное увеличение добычи в апреле, рынки готовятся к влиянию пошлин США на Канаду, Мексику и Китай.