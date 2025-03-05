Ціни на пальне 5 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 5 березня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Бензин А-95 преміум: 60,19 грн (-1 коп.);

60,19 грн (-1 коп.); Бензин А-95: 56,88 грн (-2 коп.);

56,88 грн (-2 коп.); Бензин А-92: 54,07 грн (-2 коп.);

54,07 грн (-2 коп.); Дизельне паливо: 55,26 грн (-3 коп.);

55,26 грн (-3 коп.); Газ автомобільний: 36,96 грн (-1 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;

61,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельне паливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;

58,00 грн; Бензин А-95: 56,00 грн;

56,00 грн; Дизельне паливо: 55,00 грн;

55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;

61,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельне паливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум: 57,96 грн;

57,96 грн; Бензин А-95: 55,96 грн;

55,96 грн; Бензин А-92 : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Дизельне паливо: 54,49 грн;

54,49 грн; Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;

61,32 грн; Бензин А-95: 59,49 грн;

59,49 грн; Дизельне паливо: 57,99 грн;

57,99 грн; Газ автомобільний: 37,99 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;

58,99 грн; Бензин А-95: 56,49 грн;

56,49 грн; Дизельне паливо: 54,83 грн;

54,83 грн; Газ автомобільний: 36,30 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95: 53,82 грн;

53,82 грн; Дизельне паливо: 50,40 грн;

50,40 грн; Газ автомобільний: 35,35 грн.

Нагадаємо, ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 4 березня, після повідомлень про те, що ОПЕК+ (організація країн — експортерів нафти та додаткові нафтовидобувні країни) продовжить заплановане збільшення видобутку в квітні, ринки готуються до впливу мит США на Канаду, Мексику і Китай та рішення Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні.