В основі нового кримінального провадження НАБУ проти Коболєва лежить акт ревізії "Нафтогазу" за 2023 рік – ВАКС

Стосовно Андрія Коболєва НАБУ розслідує ще одне кримінальне провадження. Мова йде про факт виплати колишньому очільнику "Нафтогазу" другої частини багатомільйонної премії.

Про це пише "Комерсант український", посилаючись на ухвалу ВАКС.

Зазначається, що перша кримінальна справа - також через виплату Коболєву 229 млн грн премій - наразі перебуває на розгляді у ВАКС. У другому ж провадженні - НАБУ перебуває на стадії досудового розслідування.

Згідно ухвали ВАКС, в основі другого провадження НАБУ щодо багатомільйонних премій Коболєву лежить акт ревізії "Нафтогазу" за 2023 рік.

Крім того, адвокати Коболєва намагалися отримати доступ до цього акту, проте ВАКС їм відмовив.

"Враховуючи вищезазначене, оскільки стороною захисту не надано відомостей щодо надання слідчим чи прокурором дозволу на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 52023000000000177, саме до якого долучено акт ревізії № 05-21/8 від 01.12.2023 та не доведено, що неможливо встановити обставини іншим чином, ніж інформація в акті ревізії, колегія суддів дійшла висновку, що підстави для задоволення клопотання захисника ОСОБА_8 відсутні", - йдеться в рішенні ВАКС.

В чому обвинувачують Коболєва

Нагадаємо, що в межах першого провадження НАБУ проти Коболєва (№42018000000001782), ексголову "Нафтогазу" звинувачують у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними НАБУ, обіймаючи посаду керівника “Нафтогаз” Коболєв “сам ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати йому премії “за досягнення вагомих цілей”, а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі її розмір у 10 млн доларів США”.

23 січня 2023 року ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва, але пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, відпустивши експосадовця під заставу в 229 мільйонів гривень, тобто суму, заволодіння якою йому інкриміновано.

14 березня 2023 року суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Надалі дію цього обмеження неодноразово продовжували, поки у вересні не скасували. 30 листопада 2023 року справу проти Коболєва передали до суду.

У грудні 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та поклав процесуальні обов’язки на колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України".