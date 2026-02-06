- Категория
Цены на топливо 6 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 6 февраля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|65,33 грн (+10 коп.)
|А-95
|60,80 грн (+7 коп.)
|А-92
|59,18 грн (+37 коп.)
|ДТ
|60,42 грн (+7 коп.)
|Газ
|38,36 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,21
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|64,49
|61,49
|59,49
|61,49
|38,47
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,69
|61,07
|61,07
|38,13
|БРСМ-Нафта
|58,33
|56,44
|36,54
Напомним, цены на нефть выросли более 1% в пятницу, пытаясь отыграть предварительные потери. Однако недельная динамика остается отрицательной впервые за два месяца. Внимание трейдеров приковано к Оману, где сегодня должны объявить результаты стратегических переговоров между США и Ираном, что значительно снизило опасения перебоев в поставках.