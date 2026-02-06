Цены на топливо 6 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 6 февраля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 65,33 грн (+10 коп.) А-95 60,80 грн (+7 коп.) А-92 59,18 грн (+37 коп.) ДТ 60,42 грн (+7 коп.) Газ 38,36 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 66,99 63,99 63,99 39,99 UPG 63,90 60,90 60,90 38,21 WOG 66,99 63,99 63,99 39,98 УКРНАФТА 64,49 61,49 59,49 61,49 38,47 SOCAR 67,13 63,99 63,70 39,41 AMIC 63,69 61,07 61,07 38,13 БРСМ-Нафта 58,33 56,44 36,54

Напомним, цены на нефть выросли более 1% в пятницу, пытаясь отыграть предварительные потери. Однако недельная динамика остается отрицательной впервые за два месяца. Внимание трейдеров приковано к Оману, где сегодня должны объявить результаты стратегических переговоров между США и Ираном, что значительно снизило опасения перебоев в поставках.