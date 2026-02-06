- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 6 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 6 лютого 2026 року (п'ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|65,33 грн (+10 коп.)
|А-95
|60,80 грн (+7 коп.)
|А-92
|59,18 грн (+37 коп.)
|ДП
|60,42 грн (+7 коп.)
|Газ
|38,36 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,21
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|64,49
|61,49
|59,49
|61,49
|38,47
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,69
|61,07
|61,07
|38,13
|БРСМ-Нафта
|58,33
|56,44
|36,54
Нагадаємо, ціни на нафту зросли понад 1% у п'ятницю, намагаючись відіграти попередні втрати. Проте тижнева динаміка залишається негативною вперше за два місяці. Увага трейдерів прикута до Оману, де сьогодні мають оголосити результати стратегічних переговорів між США та Іраном, що значно знизило побоювання щодо перебоїв у поставках