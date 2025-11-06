- Категория
Цены на топливо 6 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 6 ноября 2025 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,57 грн (-73 коп.)
|А-95
|58,39 грн (+6 коп.)
|А-92
|56,76 грн (+3 коп.)
|ДТ
|56,51 грн (+5 коп.)
|Газ
|34,35 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|59,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|56,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|59,99
|35,98
|УКРНАФТА
|58,99
|58,99
|56,99
|56,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|58,56
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|57,07
|33,20
|БРСМ-Нафта
|53,97
|51,90
|32,67
Напомним, морские поставки сырой нефти из России резко сократились до наибольшего показателя с января 2024 года, поскольку последние санкции США заставили ключевых покупателей избегать московской нефти.