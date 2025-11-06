- Категорія
Ціни на пальне 6 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 6 листопада 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|62,57 грн (-73 коп.)
|А-95
|58,39 грн (+6 коп.)
|А-92
|56,76 грн (+3 коп.)
|ДП
|56,51 грн (+5 коп.)
|Газ
|34,35 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|59,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|56,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|59,99
|35,98
|УКРНАФТА
|58,99
|58,99
|56,99
|56,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|58,56
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|57,07
|33,20
|БРСМ-Нафта
|53,97
|51,90
|32,67
Нагадаємо, морські поставки сирої нафти з Росії різко скоротилися, до найбільшого показника з січня 2024 року, оскільки останні санкції США змусили ключових покупців уникати московської нафти.