- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 7 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 7 июля 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,72 грн (0 коп.)
|А-95
|74,57 грн (-3 коп.)
|А-92
|69,51 грн (0 коп.)
|ДТ
|75,92 грн (-9 коп.)
|Газ
|40,10 грн (-12 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|UPG
|75,90
|73,90
|74,10
|38,40
|WOG
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|69,90
|74,90
|38,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|79,76
|41,47
|AMIC
|76,45
|73,73
|74,81
|39,49
|БРСМ-Нафта
|70,58
|71,14
|38,08
Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании геополитических решений, в то время как в Украине топливные тренды разделились: оптовые цены на дизель и бензин демонстрируют незначительное колебание, автогаз стремительно дешевеет, а ценники на АЗС остаются стабильными благодаря сложившимся резервам.