Цены на топливо 8 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 8 мая 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|76,89 грн (-19 коп.)
|А-95
|73,07 грн (-28 коп.)
|А-92
|66,39 грн (-83 коп.)
|ДТ
|88,03 грн (-88 коп.)
|Газ
|48,41 грн (-4 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|UPG
|76,90
|74,90
|86,90
|47,90
|WOG
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|65,90
|86,90
|47,90
|SOCAR
|79,76
|76,90
|90,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|87,10
|47,81
|БРСМ-Нафта
|69,31
|86,41
|46,99
Напомним, в Украине стартовали выплаты по программе "Национальный кэшбек" за март 2026 года. Средства получат около 4,8 млн граждан. Впервые в рамках программы начисляется кэшбек за горючее. С 1 мая действуют новые лимиты: до 500 грн в горючее в месяц и до 3000 грн в рамках программы.