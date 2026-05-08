Цены на топливо 8 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 8 мая 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 76,89 грн (-19 коп.) А-95 73,07 грн (-28 коп.) А-92 66,39 грн (-83 коп.) ДТ 88,03 грн (-88 коп.) Газ 48,41 грн (-4 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 80,90 77,90 89,90 49,90 UPG 76,90 74,90 86,90 47,90 WOG 80,90 77,90 89,90 49,90 УКРНАФТА 69,90 69,90 65,90 86,90 47,90 SOCAR 79,76 76,90 90,76 49,55 AMIC 74,24 71,10 87,10 47,81 БРСМ-Нафта 69,31 86,41 46,99

Напомним, в Украине стартовали выплаты по программе "Национальный кэшбек" за март 2026 года. Средства получат около 4,8 млн граждан. Впервые в рамках программы начисляется кэшбек за горючее. С 1 мая действуют новые лимиты: до 500 грн в горючее в месяц и до 3000 грн в рамках программы.