Ціни на пальне 8 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 8 травня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 76,89 грн (-19 коп.) А-95 73,07 грн (-28 коп.) А-92 66,39 грн (-83 коп.) ДП 88,03 грн (-88 коп.) Газ 48,41 грн (-4 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 80,90 77,90 89,90 49,90 UPG 76,90 74,90 86,90 47,90 WOG 80,90 77,90 89,90 49,90 УКРНАФТА 69,90 69,90 65,90 86,90 47,90 SOCAR 79,76 76,90 90,76 49,55 AMIC 74,24 71,10 87,10 47,81 БРСМ-Нафта 69,31 86,41 46,99

Нагадаємо, в Україні стартували виплати за програмою “Національний кешбек” за березень 2026 року. Кошти отримають майже 4,8 млн громадян. Вперше в межах програми нараховується кешбек за пальне. З 1 травня діють нові ліміти: до 500 грн на пальне на місяць і до 3000 грн загалом у межах програми.