Ціни на пальне 8 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 8 травня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|76,89 грн (-19 коп.)
|А-95
|73,07 грн (-28 коп.)
|А-92
|66,39 грн (-83 коп.)
|ДП
|88,03 грн (-88 коп.)
|Газ
|48,41 грн (-4 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|UPG
|76,90
|74,90
|86,90
|47,90
|WOG
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|65,90
|86,90
|47,90
|SOCAR
|79,76
|76,90
|90,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|87,10
|47,81
|БРСМ-Нафта
|69,31
|86,41
|46,99
Нагадаємо, в Україні стартували виплати за програмою “Національний кешбек” за березень 2026 року. Кошти отримають майже 4,8 млн громадян. Вперше в межах програми нараховується кешбек за пальне. З 1 травня діють нові ліміти: до 500 грн на пальне на місяць і до 3000 грн загалом у межах програми.