- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 9 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 9 декабря 2025 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,14 грн (+27 коп.)
|А-95
|58,32 грн (+4 коп.)
|А-92
|56,75 грн (0 коп.)
|ДТ
|58,36 грн (+13 коп.)
|Газ
|35,23 грн (+10 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|35,01
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|35,23
|SOCAR
|63,85
|60,85
|60,56
|35,41
|AMIC
|61,64
|58,96
|58,99
|35,23
|БРСМ-Нафта
|54,01
|53,92
|33,57
Напомним, цены на нефть во вторник 9 декабря продолжили снижаться после падения на 2% предыдущей сессии, поскольку рынки внимательно следят за мирными переговорами по прекращению войны России в Украине и решением по процентной ставке в США.