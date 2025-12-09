Ціни на пальне 9 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 9 грудня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,14 грн (+27 коп.) А-95 58,32 грн (+4 коп.) А-92 56,75 грн (0 коп.) ДП 58,36 грн (+13 коп.) Газ 35,23 грн (+10 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 36,99 UPG 61,90 58,90 58,90 35,01 WOG 64,99 61,99 61,99 36,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 35,23 SOCAR 63,85 60,85 60,56 35,41 AMIC 61,64 58,96 58,99 35,23 БРСМ-Нафта 54,01 53,92 33,57

Нагадаємо, ціни на нафту у вівторок 9 грудня продовжили знижуватися після падіння на 2% попередньої сесії, оскільки ринки уважно стежать за мирними переговорами щодо припинення війни Росії в Україні та рішенням щодо процентної ставки в США.