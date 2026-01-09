- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 9 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 9 января 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,19 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,24 грн (-2 коп.)
|А-92
|56,62 грн (+1 коп.)
|ДТ
|58,30 грн (-2 коп.)
|Газ
|37,95 грн (+0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|39,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,64
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|39,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|59,04
|37,84
|БРСМ-Нафта
|54,17
|53,94
|35,82
Напомним, цены на нефть 9 января росли второй день подряд, прибавив более 1%. Поддержку котировкам оказывают опасения по поводу возможных перебоев с поставками из Венесуэлы, а также усиление беспокойства относительно объемов добычи в Иране.