Ціни на пальне 9 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 9 січня 2026 року (п'ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,19 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,24 грн (-2 коп.)
|А-92
|56,62 грн (+1 коп.)
|ДП
|58,30 грн (-2 коп.)
|Газ
|37,95 грн (+0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|39,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,64
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|39,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|59,04
|37,84
|БРСМ-Нафта
|54,17
|53,94
|35,82
Нагадаємо, ціни на нафту 9 січня зростали другий день поспіль, додавши понад 1%. Підтримку котируванням надають побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням з Венесуели, а також посилення занепокоєння щодо обсягів видобутку в Ірані.