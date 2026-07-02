Цены на ячмень продолжают падать, но прогнозируют стабилизацию

Цены на ячмень в Украине продолжают снижаться на фоне активного уборки урожая и слабого экспортного спроса. В то же время рынок может получить поддержку из-за дождливой погоды, способной замедлить жатву и ограничить предложение зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Украинский рынок ячменя

За неделю экспортные цены спроса на фуражный ячмень снизились еще на 200–300 грн/т и составляют 9300–9600 грн/т или 183–190 $/т с доставкой в черноморские порты.

Несмотря на падение цен, трейдеры ожидают оживления экспортных продаж в ближайшее время. В то же время, прогнозируемые на следующие семь дней дожди могут замедлить жатву и задержать поставки зерна в порты.

Жаркая погода ускорила созревание и одновременное уборку озимого ячменя на юге и западе Украины. Однако в западных областях урожайность оказалась ниже из-за дефицита осадков весной, что потенциально может сократить предложение и поддержать стабилизацию цен в краткосрочной перспективе.

Дополнительное влияние на рынок могут оказать данные международной аналитики. В частности, FranceAgriMer готовит отчет о состоянии посевов на 29 июня, который оценит влияние жары на урожай и может предоставить рынку дополнительную ценовую поддержку.

По данным Agritel, во Франции сохраняется тенденция роста премии на яровой пивоваренный ячмень - она уже достигла 32 €/т относительно фуражного. Цены на яровой пивоваренный ячмень поднялись до 221 €/т FOB, тогда как озимый фуражный ячмень со снабжением в июле снизился до 188,5 €/т.

В Украине цены на яровой пивоваренный ячмень старого урожая удерживаются на уровне 10 500–10 700 грн/т с доставкой на завод. В то же время, предложения на новый урожай переработчики планируют формировать позже, поскольку имеют достаточные запасы на июль и ожидают дальнейшей коррекции цен.

Добавим, в Украине продолжают снижаться цены на фуражный ячмень из-за слабого спроса со стороны традиционных импортеров украинского зерна. Экспортеры уже опустили закупочные цены в портах до уровня нового урожая.