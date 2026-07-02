Ціни на ячмінь продовжують падати, але прогнозують стабілізацію

Ціни на ячмінь в Україні продовжують знижуватися на тлі активного збирання врожаю та слабкого експортного попиту. Водночас ринок може отримати підтримку через дощову погоду, яка здатна уповільнити жнива та обмежити пропозицію зерна.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Український ринок ячменю

За тиждень експортні ціни попиту на фуражний ячмінь зменшилися ще на 200–300 грн/т і становлять 9300–9600 грн/т або 183–190 $/т з доставкою до чорноморських портів.

Попри падіння цін, трейдери очікують пожвавлення експортних продажів найближчим часом. Водночас прогнозовані на наступні сім днів дощі можуть уповільнити жнива та затримати постачання зерна до портів.

Спекотна погода прискорила дозрівання та одночасне збирання озимого ячменю на півдні та заході України. Однак у західних областях врожайність виявилася нижчою через дефіцит опадів навесні, що потенційно може скоротити пропозицію та підтримати стабілізацію цін у короткостроковій перспективі.

Додатковий вплив на ринок можуть мати дані міжнародної аналітики. Зокрема, FranceAgriMer готує звіт про стан посівів станом на 29 червня, який оцінить вплив спеки на врожай і може надати ринку додаткову цінову підтримку.

За даними Agritel, у Франції зберігається тенденція до зростання премії на ярий пивоварний ячмінь - вона вже досягла 32 €/т відносно фуражного. Ціни на ярий пивоварний ячмінь піднялися до 221 €/т FOB, тоді як озимий фуражний ячмінь із постачанням у липні знизився до 188,5 €/т.

В Україні ціни на ярий пивоварний ячмінь старого врожаю наразі утримуються на рівні 10 500–10 700 грн/т із доставкою на завод. Водночас пропозиції на новий врожай переробники планують формувати пізніше, оскільки мають достатні запаси на липень і очікують подальшої корекції цін.

Додамо, в Україні продовжують знижуватися ціни на фуражний ячмінь через слабкий попит з боку традиційних імпортерів українського зерна. Експортери вже опустили закупівельні ціни в портах до рівня нового врожаю.