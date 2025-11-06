Запланована подія 2

Цены на ячмень в Украине растут: аграрии удерживают зерно, а мировой рынок подогревает спрос

На фоне сложных погодных условий (высокая влажность, длительные осадки) в Украине продолжается активный сбор поздних культур. Фермеры значительно ограничили продажи и поставки зерна на экспорт. Цены спроса на фуражный ячмень в Украине за неделю выросли еще на 50-100 грн/т и достигли отметки 10 400-10 500 грн/т (или $217-220/т) с доставкой в черноморские порты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной биржи Украины.

Эти уровни превысили максимальные цены, зафиксированные в начале сезона. Трейдеры вынуждены были поднять закупочные цены для привлечения необходимых объемов зерна.

Кроме того, дополнительным фактором, сдерживающим предложение от производителей, стало резкое удорожание логистики – автомобильная и железнодорожная доставка в порты выросла на 10-20% (200-400 грн/т) за последний месяц. Фермеры ожидают, что после завершения уборки поздних культур цены на перевозку снизятся. Это, в свою очередь, возобновит активные экспортные поставки ячменя, пшеницы и кукурузы.

Следует отметить, что на внутреннем рынке спрос на пивоваренный ячмень практически отсутствует. Производители солода указывают на сильную конкуренцию с европейскими компаниями и невозможность экспортировать дорогостоящий украинский солод.

Ситуация на мировом рынке

Рост цен на мировом рынке также поддерживает стоимость фуражного ячменя в Украине. Недавний международный тендер стал еще одним подтверждением высокого спроса.

Государственный закупщик зерна Иордании MIT 5 ноября приобрел 60 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения (из запланированных 120 тыс. т) у компании Bunge.

Цена закупки с поставкой в первой половине января 2026 года составила $269,25/т C&F, что немного выше цены конца августа ($264,25/т C&F). В тендере также принимали участие такие крупные операторы, как Cargill ($267,74/т), Dreyfus ($266,00/т), Ameropa ($275,00/т), Olam ($269,50/т) и Agrocorp ($276,00/т) C&F.

Напомним, в октябре 2025 г. Украина значительно нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК). Общий объем поставок достиг 4,5 млн. тонн, что на 20,8% больше по сравнению с сентябрем.

Автор:
Татьяна Ковальчук