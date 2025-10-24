Экспортный спрос на украинский ячмень растет, но предложение остается низким

Из-за сложных условий сбора поздних культур и необходимости быстрой подготовки полей под озимые украинские фермеры существенно приостановили активные продажи зерна, в частности ячменя. Трейдеры даже при относительно медленных темпах экспорта продолжают активно покупать ячмень.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Чтобы привлечь необходимые объемы экспортеры вынуждены повышать закупочные цены.

На прошлой неделе экспортные цены спроса на фуражный ячмень выросли на 50 - 100 грн/т, достигнув диапазона 10150 - 10250 грн/т ($212 - 216/т) с доставкой в черноморские порты. Дополнительную поддержку ценам оказывает рост курса доллара по отношению к гривне.

Какова ситуация на рынке ячменя?

Экспорт фуражного ячменя из Украины значительно отстает от показателей прошлого года. С 1-22 октября экспорт составил всего 153 тыс. т (по сравнению с 352 тыс. т в 2024 году). В целом в 2025/26 МГ экспорт достиг 1,026 млн т, что на 63% меньше, чем в прошлом году (1,675 млн т).

В то же время спрос на пивоваренный ячмень почти отсутствует. Это связано с тем, что украинские переработчики не могут обеспечить выгодный экспорт солода из-за высокой конкуренции на европейском рынке. Внутреннее потребление остается низким из-за сокращения населения и уменьшения объемов потребления пива.

Несмотря на небольшой рост цен на фуражную пшеницу и кукурузу на фоне падения предложения, рынок ожидает резкого увеличения предложения кукурузы в течение ближайшего месяца. Если экспортный спрос на кукурузу снизится, это повлечет падение цен как на нее, так и на ячмень. Поэтому производителям, планирующим реализацию ячменя в этом сезоне, следует воспользоваться текущей волной повышенного спроса со стороны экспортеров и ускорить продажи.

Напомним, на начало октября экспортные цены спроса на фуражный ячмень в Украине держались на уровне 10100-10150 грн/т (или $210-$215/т) с доставкой в черноморские порты.