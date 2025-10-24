Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспортный спрос на украинский ячмень растет, но предложение остается низким

ячмень
Экспортный спрос на украинский ячмень растет. / Freepik

Из-за сложных условий сбора поздних культур и необходимости быстрой подготовки полей под озимые украинские фермеры существенно приостановили активные продажи зерна, в частности ячменя. Трейдеры даже при относительно медленных темпах экспорта продолжают активно покупать ячмень.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Чтобы привлечь необходимые объемы экспортеры вынуждены повышать закупочные цены.

На прошлой неделе экспортные цены спроса на фуражный ячмень выросли на 50 - 100 грн/т, достигнув диапазона 10150 - 10250 грн/т ($212 - 216/т) с доставкой в черноморские порты. Дополнительную поддержку ценам оказывает рост курса доллара по отношению к гривне.

Какова ситуация на рынке ячменя?

Экспорт фуражного ячменя из Украины значительно отстает от показателей прошлого года. С 1-22 октября экспорт составил всего 153 тыс. т (по сравнению с 352 тыс. т в 2024 году). В целом в 2025/26 МГ экспорт достиг 1,026 млн т, что на 63% меньше, чем в прошлом году (1,675 млн т).

В то же время спрос на пивоваренный ячмень почти отсутствует. Это связано с тем, что украинские переработчики не могут обеспечить выгодный экспорт солода из-за высокой конкуренции на европейском рынке. Внутреннее потребление остается низким из-за сокращения населения и уменьшения объемов потребления пива.

Несмотря на небольшой рост цен на фуражную пшеницу и кукурузу на фоне падения предложения, рынок ожидает резкого увеличения предложения кукурузы в течение ближайшего месяца. Если экспортный спрос на кукурузу снизится, это повлечет падение цен как на нее, так и на ячмень. Поэтому производителям, планирующим реализацию ячменя в этом сезоне, следует воспользоваться текущей волной повышенного спроса со стороны экспортеров и ускорить продажи.

Напомним, на начало октября экспортные цены спроса на фуражный ячмень в Украине держались на уровне 10100-10150 грн/т (или $210-$215/т) с доставкой в черноморские порты.

Автор:
Татьяна Ковальчук