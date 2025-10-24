Експортний попит на український ячмінь зростає, але пропозиція залишається низькою

Через складні умови збирання пізніх культур та необхідність швидкої підготовки полів під озимину, українські фермери суттєво призупинили активні продажі зерна, зокрема ячменю. Трейдери, навіть за відносно повільних темпів експорту, продовжують активно купувати ячмінь.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Щоб залучити необхідні обсяги, експортери змушені підвищувати закупівельні ціни.

Минулого тижня експортні ціни попиту на фуражний ячмінь зросли на 50-100 грн/т, досягнувши діапазону 10150 — 10250 грн/т ($212 — 216/т) з доставкою до чорноморських портів. Додаткову підтримку цінам надає зростання курсу долара відносно гривні.

Яка ситуація на ринку ячменю?

Експорт фуражного ячменю з України значно відстає від минулорічних показників. З 1-22 жовтня експорт склав лише 153 тис. т (порівняно з 352 тис. т у 2024 році). Загалом у 2025/26 МР експорт досяг 1,026 млн т, що на 63% менше, ніж минулого року (1,675 млн т).

Водночас, попит на пивоварний ячмінь майже відсутній. Це пов'язано з тим, що українські переробники не можуть забезпечити вигідний експорт солоду через високу конкуренцію на європейському ринку. Внутрішнє споживання залишається низьким через скорочення населення та зменшення обсягів споживання пива.

Попри незначне зростання цін на фуражну пшеницю та кукурудзу на тлі падіння пропозиції, ринок очікує різкого збільшення пропозиції кукурудзи протягом найближчого місяця. Якщо експортний попит на кукурудзу знизиться, це потягне за собою падіння цін як на неї, так і на ячмінь. Тому виробникам, які планують реалізацію ячменю в цьому сезоні, варто скористатися поточною хвилею підвищеного попиту з боку експортерів та пришвидшити продажі.

Нагадаємо, на початок жовтня експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні трималися на рівні 10100 — 10150 грн/т (або $210-$215/т) з доставкою до чорноморських портів.