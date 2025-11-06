Ціни на ячмінь в Україні зростають: аграрії притримують зерно, а світовий ринок підігріває попит

На тлі складних погодних умов (висока вологість, тривалі опади) в Україні триває активне збирання пізніх культур. Фермери суттєво обмежили продажі та поставки зерна на експорт. Ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні за тиждень зросли ще на 50-100 грн/т і досягли позначки 10400-10500 грн/т (або $217-220/т) з доставкою до чорноморських портів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної біржі України.

Ці рівні перевищили максимальні ціни, зафіксовані на початку сезону. Трейдери були змушені підняти закупівельні ціни для залучення необхідних обсягів зерна.

Крім того, додатковим чинником, який стримує пропозицію від виробників, стало різке подорожчання логістики – автомобільна та залізнична доставка до портів зросла на 10-20% (200-400 грн/т) за останній місяць. Фермери очікують, що після завершення збирання пізніх культур ціни на перевезення знизяться. Це, своєю чергою, відновить активні експортні поставки ячменю, пшениці та кукурудзи.

Варто відзначити, що на внутрішньому ринку попит на пивоварний ячмінь практично відсутній. Виробники солоду вказують на сильну конкуренцію з європейськими компаніями та неможливість експортувати дорогий український солод.

Ситуація на світовому ринку

Зростання цін на світовому ринку також підтримує вартість фуражного ячменю в Україні. Нещодавній міжнародний тендер став черговим підтвердженням високого попиту.

Державний закупівельник зерна Йорданії MIT 5 листопада придбав 60 тис. т фуражного ячменю довільного походження (із запланованих 120 тис. т) у компанії Bunge.

Ціна закупівлі з поставкою у першій половині січня 2026 року склала $269,25/т C&F, що є трохи вищою за ціну кінця серпня ($264,25/т C&F). У тендері також брали участь такі великі оператори, як Cargill ($267,74/т), Dreyfus ($266,00/т), Ameropa ($275,00/т), Olam ($269,50/т) та Agrocorp ($276,00/т) C&F.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Україна значно наростила експорт продукції агропромислового комплексу (АПК). Загальний обсяг поставок досяг 4,5 млн тонн, що на 20,8% більше порівняно з вереснем.